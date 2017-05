Le parlement britannique officiellement dissout

Le Premier ministre britannique Theresa May s'est rendue mercredi au palais de Buckingham pour informer la reine Elizabeth II de la dissolution du parlement.

La session parlementaire s'est officiellement close dans la nuit de mardi à mercredi. La nouvelle assemblée, dont l'élection est programmée pour le 8 juin prochain, se réunira le 13 juin pour élire son président. À l'approche des législatives, les sondages prédisent une large avance au Parti conservateur de Theresa May.

