Défense russe: la Russie et les USA restent en contact au niveau opérationnel en Syrie

Les contacts entre la Russie et les États-Unis en Syrie se poursuivent au niveau opérationnel, a indiqué Sergueï Choïgou au cours d'un entretien avec des journalistes. « Tout d'abord, nous reposons sur le fait que nous avons besoin que nos pilotes soient en sécurité », a-t-il souligné.

« Nous sommes tellement serrés [dans le ciel syrien, ndlr] que nous sommes bien obligés de coopérer, donc nous avons des contacts au niveau opérationnel et ils seront préservés », a également noté le ministre russe de la Défense.

La Russie a suspendu le mémorandum sur la prévention des incidents et la sécurité des vols de l'aviation le 7 avril après le tir de plus de près de 50 missiles de croisière américains contre l'aérodrome syrien de Chayrat, dans la province de Homs. Les États-Unis ont annoncé avoir agi en représailles à l'incident impliquant un prétendu usage d'arme chimique en Syrie.

© Sputnik. Alexei Nikolsky Poutine: les pays garants du règlement feront tout pour une désescalade en Syrie

En suspendant le mécanisme de prévention des incidents dans le ciel syrien, la Russie a clairement laissé entendre qu'elle ne permettrait pas aux États-Unis de prendre des décisions unilatérales et non concertées en Syrie.

Moscou a ranimé le mémorandum le 13 avril à la demande du secrétaire d'État américain Rex Tillerson, en soulignant que cette démarche américaine avait été dictée, avant tout, par le besoin des États-Unis de coordonner les actions des deux puissances dans le ciel syrien.

Le 13 avril déjà, c'est-à-dire au lendemain de la visite de Rex Tillerson à Moscou, le porte-parole du département d'État américain Mark Toner a annoncé que le mécanisme de prévention des incidents avait été rétabli.

