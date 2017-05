S-400 pour la Turquie: Poutine et Erdogan évoquent les livraisons

Le thème de la livraison à la Turquie de nouveaux systèmes de missiles S-400 était au menu de la rencontre entre les leaders russe et turc, Vladimir Poutine et Recep Tayyipp Erdogan, a fait savoir le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov.

« Ce thème a été évoqué aussi bien que d'autres questions relatives à la coopération militaire et technique », a-t-il indiqué.

Et de souligner que les discussions sur cette coopération étaient menées de manière positive.

© Sputnik. Dmitry Vinogradov La Russie commence les livraisons de S-400 à la Chine

Les médias ont pour la première fois annoncé que la Turquie discutait avec la Russie de l'achat de missiles S-400 en novembre 2016. Le chef du groupe russe de hautes technologies Rostec Sergueï Tchemezov a alors confirmé en février dernier que la Turquie manifestait de l'intérêt pour les S-400 et que les deux pays menaient des pourparlers sur cette question.

Or, comme l'a récemment annoncé le chef de la diplomatie turque Mevlut Cavusoglu, les négociations à ce sujet progressaient.

Le ministre turc de la Défense Fikri Isik avait antérieurement déclaré que la Turquie projetait d'acheter des systèmes S-400 à la Russie, précisant qu'ils ne seraient pas intégrés au système de défense antimissile de l'Otan.

© Sputnik. Ilya Pitalev Poutine pourrait livrer des missiles S-400 à Erdogan

Le S-400 Triumph (code Otan: SA-21 Growler) est un système de missiles sol-air de grande et moyenne portée destiné à abattre tout type de cible aérienne: avions, drones et missiles de croisière hypersoniques. Le système est capable de tirer simultanément 72 missiles sur 36 cibles, qu'il détecte à une distance de 600 km. Les performances du S-400, baptisé Triumph, dépassent largement tout autre complexe de défense antiaérienne dans le monde. La Russie s'apprête à livrer ces systèmes à l'Inde et à la Chine, ses partenaires au sein du BRICS.

