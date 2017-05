Les USA n'envisagent pas de mission de paix en Syrie

Les Forces armées américaines n'envisagent pas de mener des missions de paix en Syrie, mais contribueront à la stabilisation dans les régions où elles sont présentes et fourniront leur aide aux partenaires, a annoncé le colonel John Dorian, porte-parole de la coalition internationale anti-Daech conduite par les États-Unis.

« Quant à la mission de paix, je présume qu'il s'agit d'une mission élargie, dont nous n'envisageons pas de nous occuper. Elles [les forces des États-Unis, ndlr] y sont pour une mission concrète : surveiller, communiquer et soutenir nos alliés. C'est tout », a-t-il déclaré lors d'un point presse.

Il a en même temps reconnu que la présence des forces américaines dans le nord de la Syrie aidait à stabiliser la situation et à prévenir de nouveaux affrontements entre les alliés de Washington, la Turquie et les milices kurdes.

Jeudi dernier, l'état-major turc a fait savoir qu'un poste à Akçakale, district frontalier avec la Syrie, avait essuyé des obus de mortier tirés depuis des zones contrôlées par les forces d'autodéfense kurdes. L'armée turque a riposté. Rappelons qu'aux yeux d'Ankara, les forces d'autodéfense kurdes sont des terroristes liés au Parti des travailleurs du Kurdistan, interdit en Turquie.

