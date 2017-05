Les snipers ukrainiens dégomment la qualité des munitions US

L'armée et la Garde nationale ukrainiennes sont mécontentes des munitions de tireur d'élite achetées à la société américaine SBR, relate Sergei Zgurets, rédacteur en chef du magazine ukrainien Défense express, citant des sources militaires. Selon lui, la qualité des munitions n'est pas du tout au rendez-vous.

« Ces balles "dévorent" nos canons. Ces munitions sont pires en précision que celles que nous achetons nous-même. Et ces balles perforantes sont tellement peu chargées qu'elles s'écrasent au contact d'un blindage », lit-on dans le magazine, qui cite sa source au sein de l'armée.

En effet, selon des militaires ukrainiens, les caractéristiques perforantes de ces munitions américaines laissent beaucoup à désirer.

« Les munitions perforantes en calibre 12,7 et 8,58 ont des capacités à percer les blindages pires que la cartouche soviétique B-32 dans un plus petit calibre », indique l'article.

Les militaires ukrainiens ont également découvert que le taux de cuivre dans ces munitions est inférieur à celui qui est nécessaire, ce qui explique pourquoi la balle devient « plus dure » et que l'âme du canon des fusils de tireur d'élite est réduite à un millier de coups de feu. En outre, les cartouches ne sont pas assez étanches: l'eau s'infiltre dans la douille, ce qui rend la poudre humide et donc défectueuse.

Fin mars, le ministre ukrainien de la Défense, Stepan Poltorak, a déclaré que les forces armées du pays faisaient face à la pénurie pour certains types de munitions. Puisqu'elles ne sont pas produites en Ukraine, il est prévu de reconstituer les stocks par des achats à l'étranger.

