Échange de tirs sporadiques des deux côtés de la frontière syro-turque

Des cas de tirs sporadiques ont été enregistrés dans les alentours de la frontière syro-turque, a indiqué John Dorrian, porte-parole de l'opération antiterroriste Inherent Resolve mercredi lors d'un point presse :

« Il y a des tirs sporadiques des deux côtés. Quant à l'étendue des dégâts infligés, nous ne disposons pas de telles informations. »

© AP Photo/ Bram Janssen Les frappes de la coalition anti-Daech ont tué plus de 350 civils

Le porte-parole a noté qu'il y avait des troupes américaines dans le nord de la Syrie, mais a refusé de décrire en détail leur activité en tant que mission de maintenance de la paix. « Ils [les militaires américains, ndlr] sont là pour observer et documenter ce qu'ils voient », a-t-il affirmé.

Ces derniers jours, des affrontements violents ont eu lieu entre militaires turcs et combattants des Unités de protection du peuple kurde (YPG) près de la ville frontalière de Ceylanpinar. Mardi 25 avril, la Turquie a mené des raids aériens en Syrie et en Irak qui ont tué plus de 20 combattants des forces kurdes impliquées dans la lutte contre les djihadistes. L'attaque lancée par les militaires turcs contre les milices YPG, qu'Ankara qualifie de « terroristes », est l'une des plus meurtrières menées par la Turquie sur le sol syrien.

