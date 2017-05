3.000 camions-citernes des terroristes et 200 sites pétroliers détruits par la Russie

Évoquant la contribution de la Russie dans la lutte contre les terroristes en Syrie, Dmitri Feoktistov, directeur adjoint du département des nouveaux défis et menaces du ministère russe des Affaires étrangères, en a dressé le bilan.

« On peut combattre le terrorisme et son financement en détruisant l'infrastructure terroriste y compris énergétique, sur le sol syrien. Depuis le début de l'opération aérospatiale, la Russie a détruit 3 000 camions-citernes des terroristes ainsi que 200 sites pétroliers », a-t-il déclaré.

© REUTERS/ Khalil Ashawi Poutine: pas de vols dans les zones de sécurité en Syrie à une seule condition

En outre, selon M. Feoktisov, les revenus de Daech ont été divisés par deux, fait qui est reconnu par les partenaires occidentaux de la Russie ainsi que le secrétaire général de l'Onu. Cependant, le groupe terroriste continue à exister et à gagner de l'argent.

Ainsi, selon le diplomate, les revenus de Daech s'élevaient auparavant à deux milliards de dollars (1,8 milliards d'euros) tandis qu'aujourd'hui, selon les différentes estimations ils ne dépassent pas 200 millions de dollars (186 millions d'euros) par an.

Une réunion internationale sur la Syrie regroupant les pays-garants du cessez-le-feu, la Russie, la Turquie et l'Iran, avec la participation de l'Onu et des représentants de la délégation du gouvernement syrien et de l'opposition armée, se tient à Astana les 3-5 mai.

En outre, le Président russe Vladimir Poutine a affirmé lors de la réunion à Sotchi que les pays-garants du processus de paix feront tout leur possible pour développer les mécanismes de désescalade de la situation en Syrie.

