Eurovisio: mais où est passé le «N» de l’Eurovision à Kiev?

Qu'est-ce que vous aimeriez emporter en souvenir de l'Eurovision: des photos avec des célébrités, des affiches ou des pancartes? Certains débordent d'imagination.

Ainsi, alors que les amateurs du célèbre concours de variétés s'apprêtent à se rendre dans la capitale ukrainienne, des inconnus ont volé la lettre « n » de l'enseigne « Eurovision », crime qui laisse perplexe les autorités de la ville. D'ailleurs, cette pancarte était installée près du Centre international des expositions, où le concours devra débuter à partir du 7 mai.

​« La dernière lettre de l'enseigne a disparu. C'est intéressant de voir combien il en restera à la fin? À moins d'une semaine, une lettre n'est déjà plus là », a écrit Irina Litvinova, commentant une photo publiée sur Twitter, propos qui ont été repris par des médias.

Eurovision-2018: le boycott télévisé sans conséquences pour la Russie

Le Concours Eurovision de la chanson aura lieu à Kiev du 8 au 13 mai 2017.

Le 22 mars, la porte-parole du Service de sécurité d'Ukraine (SBU) a fait savoir que les services secrets ukrainiens avaient interdit à Mme Samoïlova, la candidate russe à l'Eurovision, d'entrer en Ukraine pour une période de trois ans, en l'accusant de s'être produite en 2015 en Crimée, péninsule rattachée à la Russie en 2014

Un déplacement que Kiev a qualifié de « violation de la législation ukrainienne » et en raison duquel les autorités ukrainiennes ont appelé la Russie à changer de candidat.En guise de réponse, Moscou a renoncé à la participation cette année à ce concours. De plus, la chaîne de télévision russe Pierviy Kanal a également refusé de diffuser cet évènement.

