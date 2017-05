Le prince saoudien pointe du doigt l’«idéologie extrémiste» et la «mégalomanie» de l’Iran

Dans des remarques plus directes qu'à son habitude, le vice-prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane juge que la lutte d'influence entre le royaume sunnite et la république islamique chiite doit avoir lieu « à l'intérieur de l'Iran, pas en Arabie saoudite », sans fournir davantage d'explications.

« Comment peut-on s'entendre avec un régime qui a une idéologie extrémiste (…) et une volonté profonde de dominer le monde musulman et d'y répandre la confession chiite? », s'est demandé le responsable saoudien lorsque interrogé sur la possibilité d'un rapprochement avec l'Iran.

Riyad a les ressources nécessaires pour réprimer rapidement les combattants houthis alignés avec l'Iran, au Yémen, où l'Arabie saoudite dirige une coalition de pays arabes, mais cela entraînerait un lourd tribut des deux côtés, a déclaré le prince.

L'Iran se retrouvera sous sanctions, si l'Europe ne résiste pas aux USA

Fils du roi Salmane, le prince Mohammed est aussi ministre de la Défense d'Arabie saoudite.L'Iran dément tout soutien militaire ou financier aux Houthis en lutte contre les autorités pro-saoudiennes au Yémen.

Interrogé sur la possibilité de l'ouverture d'un dialogue direct entre l'Iran et l'Arabie saoudite, le vice-prince héritier estime qu'il est impossible de dialoguer avec une puissance qui attend toujours le retour du Mahdi, une référence au dernier imam de la croyance majoritaire chiite.

