Le Congrès suivra de près les déplacements des diplomates russes

La Chambre des représentants des États-Unis a approuvé un projet de loi prévoyant le renforcement du contrôle des déplacements réalisés par les diplomates russes sur le territoire américain. Les mesures prônées par le nouveau règlement, destiné au renseignement, seront en vigueur jusqu'à la fin de l'année fiscale, soit le 30 septembre.

Un des articles de la loi stipule notamment que le secrétaire d'État américain, en coopération avec le chef du FBI et le directeur du renseignement national, doit mettre en place un « régime d'avertissement préalable » concernant tous les déplacements des diplomates russes accrédités aux États-Unis ainsi que ceux du personnel du consulat.

© Sputnik. Vladimir Astapkovich Comment les services spéciaux US ont tenté d’enrôler un diplomate russe

Les hauts responsables américains sont en outre obligés de « prendre des mesures » afin que les diplomates russes observent la nouvelle loi et leur signaler les violations.

Actuellement, les diplomates russes de rang mineur et moyen sont soumis au règlement selon lequel ils doivent informer les autorités locales s'ils envisagent de s'éloigner de 40 kilomètres du centre de la ville où se trouve la mission diplomatique.

