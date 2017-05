Fusillade de San Bernadino: des parents de victimes accusent les réseaux sociaux

Les parents des victimes de la fusillade qui a eu lieu en 2015 dans la ville américaine de San Bernardino ont attaqué en justice Twitter, Facebook et Google, les accusant de soutenir l'organisation terroriste État islamique, annonce le journal Los Angeles Times.

Les parents de trois victimes ont accusé les réseaux sociaux d'avoir permis à l'État islamique de propager ses idées extrémistes et de recruter de nouveaux membres. Selon les parents, le contenu publié sur les réseaux sociaux a contribué à radicaliser les terroristes de San Bernardino.

« Même si Farouk et Malik n'avaient jamais contacté l'État islamique en direct, la présence de Daesh sur les réseaux sociaux a directement influencé leurs actions le jour sanglant à San Bernardino », lit-on dans la requête.

© REUTERS/ Mario Anzuoni L'attentat en Californie oblige les USA à réviser leur stratégie antiterroriste

Pour le moment, les représentants de Twitter, Facebook et Google n'ont pas réagi.

Tashfeen Malik et son mari Rizwan Farook, armés de deux fusils d'assaut et de deux pistolets, ont attaqué, le 2 décembre, l'Inland Regional Centre de San Bernardino, un établissement spécialisé dans l'aide aux personnes présentant des difficultés mentales ou physiques. La fusillade a fait 14 morts et 22 blessés. Les auteurs de la fusillade ont été abattus par la police.

Le 4 décembre, le Bureau fédéral d'enquête (FBI) des États-Unis a requalifié d'acte terroriste la fusillade à San Bernardino.

