Le mémorandum sur quatre zones de sécurité en Syrie est adopté à Astana

Les négociations tenues cette semaine dans la capitale kazakhe Astana ont débouché sur la signature d'un accord portant la création de quatre zones de sécurité en Syrie.

« Le texte est adopté », a déclaré une source qui fait partie d'une des délégations présentes aux négociations, ajoutant que le document est devenu plus compact.

Selon le projet du document final, les pays-garants de la trêve en Syrie, dans le cadre du projet concernant la création des zones de désescalade, s'engagent à créer dans une période de cinq jours après la signature du mémorandum, un groupe de travail pour le mettre en œuvre.

« Cinq jours après la signature du mémorandum, les pays-garants créeront un groupe de travail au niveau des représentants habilités afin de déterminer les limites du désarmement, les zones de tension et de sécurité, et afin de résoudre les problèmes techniques liés à la mise en œuvre du mémorandum », indique un des paragraphes du projet.

© REUTERS/ Khalil Ashawi Poutine: pas de vols dans les zones de sécurité en Syrie à une seule condition

Auparavant la Russie avait appelé à mettre en place en Syrie quatre zones d'apaisement des tensions dans plusieurs provinces du pays, ainsi qu'à instaurer des lignes de sécurité tout au long de ces zones afin d'éviter les heurts entre les parties. Selon une une source proche du dossier au sein de l'opposition, Moscou a proposé de créer quatre zones d'apaisement des tensions dans la province d'Idlib, au nord de la ville de Homs, dans la Ghouta orientale et dans le sud de la Syrie.

Le Président russe a affirmé avoir soulevé la question des zones de sécurité en Syrie avec son homologue américain. Les zones en question doivent s'accompagner de zones d'exclusion aérienne et pourront renforcer la trêve, a précisé Vladimir Poutine.

