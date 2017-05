La soi-disant «ingérence russe» viendra alourdir le budget US

La Chambre des représentants du Congrès américain a approuvé mercredi la création d'un Comité spécial visant à lutter contre la présumée « ingérence russe » dans d'autres pays.

Cette structure a été inclue dans le projet final du budget pour le reste de l'année 2017, qui a reçu auprès des Démocrates et des Républicains le nombre des votes nécessaire pour son adoption.

Le texte précise que la Russie aurait eu recours à des mesures actives telles que « radiodiffusion cachée, manipulation des médias, désinformation, financement d'agents d'influence, motivation et contre-offensive, assassinats, actes terroristes » afin d'intervenir dans les affaires du pays.

Selon le site de la chambre haute du Congrès américain, le 8 mai le Sénat organisera une audience spéciale et examinera l'« ingérence russe» dans la présidentielle américaine en 2016.

Auparavant, les responsables américains avaient accusé la Russie d'avoir mené des cyberattaques sur les systèmes informatiques d'organisations politiques américaines afin d'influencer les résultats de l'élection présidentielle. À cet égard, l'administration Obama avait imposé des sanctions contre des personnes physiques et morales russes.

Moscou a nié les accusations, les qualifiant d'infondées. Le président Donald Trump a promis que les autorités procédaient à une nouvelle enquête sur ce sujet. Le comité sur le renseignement de la Chambre des représentants des États-Unis s'en est occupé en parallèle.

