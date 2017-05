Lavrov met en garde contre une solution militaire au conflit nord-coréen

Moscou estime qu'il ne sera possible de résoudre la crise sur la péninsule coréenne que par la voie négociée et se dit opposé à toute action militaire dans la région, a déclaré le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov lors d'une conférence de presse organisée à l'issue des négociations avec son homologue finlandais Timo Soini.

« En ce qui concerne le problème nucléaire de la péninsule coréenne, nous sommes convaincus qu'il n'existe qu'une solution politique, toute tentative de régler la situation par la voie militaire serait destructive », a-t-il indiqué.

© REUTERS/ Yonhap Le système US THAAD désormais opérationnel en Corée du Sud

La tension autour de la péninsule coréenne s'est accrue ces derniers mois suite aux essais de missiles nord-coréens et aux bruits annonçant un nouveau test nucléaire. Washington a déclaré ne pas exclure une action militaire contre la Corée du Nord, annonçant toutefois se concentrer sur les pressions économiques sur Pyongyang.

