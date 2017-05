Pour Lavrov, la Finlande a battu la Russie 2:1 à la conférence de presse

Le Championnat du monde de hockey sur glace qui débutera demain à Cologne a semblé inspirer le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. En effet, celui-ci a conclu la conférence de presse qui s'est déroulée à l'issue des pourparlers avec son homologue finlandais, Timo Soini, par une boutade.

© Sputnik. Eduard Peskov Quand Lavrov plaisante sur son travail et sa vie privée

En remarquant que les journalistes finlandais avaient posé plus de questions que leurs collègues russes, il a commenté ce fait de manière métaphorique et faisant allusion au sport:

« À en juger par le fait que la question a été annoncée comme la dernière, la Finlande a gagné sur le score de 2:1 », a plaisanté le ministre.

Le 81e Championnat du monde de hockey sur glace se tiendra à Cologne et à Paris du 5 au 21 mai 2017.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »