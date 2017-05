Perte de vidéos sensibles: 177.000 EUR d’amende pour la police de Manchester

La police de la ville britannique de Manchester (Greater Manchester police, GMP) a été mise à l'amende après un incident des plus fâcheux. Selon le journal The Guardian, plusieurs vidéos contenant des interviews de victimes de violences envoyées par la GMP ont été perdues.

La police avait envoyé trois DVDs contenant des vidéos sensibles au département analytique de l'Agence criminelle nationale, mais le colis n'est jamais arrivé à destination et les DVDs contenant des vidéos de victimes au visage dévoilé n'ont jamais été retrouvés.

Une enquête réalisée après cet incident par le Bureau informationnel (ICO) a dévoilé que la GMP n'avait pas réussi à maintenir la sécurité des informations personnelles sensibles sous sa responsabilité et n'avait pas eu recours aux mesures appropriées afin d'éviter toute perte accidentelle. La police de Manchester tombe donc sous le coup d'une condamnation pour violation de la loi sur la protection des données. L'amende imposée est de 150 000 livres sterling (177 000 euros).

La police indique pour sa part qu'elle avait été obligée de suivre les directives nationales existantes concernant l'envoi de données sensibles. Dans le même temps, dès que la perte a été révélée, la police a pris la décision de revoir ses instructions et de renoncer à la pratique consistant à utiliser les services postaux à pour l'envoi de données sensibles.

