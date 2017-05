Pris pour un terroriste, le ministre somalien des Travaux publics est tué par erreur

© AFP 2017 Mohamed ABDIWAHAB Somalie: au moins cinq morts dans une explosion à Mogadiscio

Mercredi soir, la voiture qui transportait Abbas Siraji, ministre somalien des Travaux publics et de la Reconstruction, a été prise accidentellement pour cible par les forces de sécurité gouvernementales, près du palais présidentiel dans la capitale du pays, Mogadiscio.

Les soldats auraient jugé hostile le comportement du véhicule. Croyant qu'il s'agissait d'un islamiste armé, ils ont ouvert le feu, ont déclaré les autorités du pays.

Le Président du pays, Mohamed Abdullahi Mohamed, a suspendu sa visite en Éthiopie en raison de la tragédie.

Notons que le tout nouveau ministre des Travaux publics et de la Reconstruction, âgé de 31 ans seulement, a été élu député en novembre dernier. Il était une figure positive pour beaucoup de Somaliens.

Le jeune homme avait grandi depuis l'âge de 7 ans dans l'immense camp de réfugiés de Dabaab, au Kenya, avant de rentrer au pays et de se faire élire. Il était le plus jeune député de la Somalie.

Depuis sa dislocation en 1991, suite à la chute du régime dictatorial de Siad Barre, la Somalie n'existe pratiquement plus en tant qu'Etat uni. Le pays est partagé entre différentes factions hostiles, dont le mouvement radical al-Chabaab, proche de la nébuleuse terroriste Al-Qaïda.

Reconnu par la communauté internationale comme l'unique organe de pouvoir légal, le Gouvernement fédéral de transition (GFT) ne contrôle que Mogadiscio et certaines régions environnantes, le reste du pays étant administré par des entités autonomes refusant de se soumettre aux autorités centrales.

