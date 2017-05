Minsk indigné par l’attitude de la police française à l’égard de son équipe de hockey

Le contrôle auquel les membres de l'équipe biélorusse de hockey sur glace ont été contraints de se soumettre à la gare Montparnasse a été jugé insultant par les autorités biélorusses. Selon le site officiel du ministère biélorusse des Affaires étrangères, l'ambassadeur de France à Minsk Didier Canesse a été convoqué jeudi au ministère.

Lors de la rencontre, le ministre adjoint des Affaires étrangères, Oleg Kravtchenko, a exprimé le mécontentement de la partie biélorusse suite à l'inspection des membres de la délégation biélorusse de hockey réalisée par la police française à la gare Montparnasse à Paris, jugée insultante. L'équipe biélorusse est arrivée dans la capitale française pour participer à la Coupe du monde de hockey sur glace.

La Biélorussie a demandé à la France de mener une enquête, de fournir des explications et de présenter des excuses, mais aussi de mettre en place les mesures nécessaires afin d'éviter la réitération de tels incidents.

Selon les médias, le 3 mai dernier, les forces de l'ordre françaises avaient attentivement inspecté les bagages des entraîneurs et des joueurs de l'équipe biélorusse de hockey sur glace, arrivés par train de Bordeaux à Paris. Aucun objet interdit n'a été trouvé.

La Coupe du monde de hockey sur glace se tiendra du 5 au 21 mai à Paris et à Cologne.

