Gazprom est sur le point de démarrer la construction du segment maritime du Turkish Stream

La société russe Gazprom s'est dite prête à procéder à la construction de la partie maritime du gazoduc Turkish Stream, ayant terminé tous les travaux préparatoires, d'après Alexeï Miller, le PDG du géant gazier russe.

Lors d'une rencontre avec Vladimir Poutine, le directeur de Gazprom a déclaré que dans quelques jours, ils seraient prêts à commencer la construction de la partie maritime du gazoduc Turkish Stream. Le chef de l'état russe a fait remarquer que la veille, il avait discuté à ce sujet avec le président turc Recep Tayyip Erdogan au cours de leur rencontre :

« Je suis certain que de la part de nos partenaires, une assistance efficace sera accordée, elle sera assurée », a déclaré M. Poutine. « Il faut commencer à travailler. Faites-le. »

Auparavant, M. Miller avait annoncé que la réalisation du projet de Turkish Stream se déroulerait en pleine conformité avec le calendrier prévu et qu'ils procéderaient à la construction de sa partie maritime au second semestre de l'année en cours. Il a également fait remarquer qu'ils projetaient de terminer la construction des deux branches de Turkish Stream d'ici fin 2019.

La Russie et la Turquie ont décidé de construire le gazoduc Turkish Stream, le deuxième gazoduc russo-turc, suite à la décision russe d'abandonner le projet South Stream provoquée par la position hostile de l'Union européenne. Toutefois, les négociations ont été suspendues en 2015 en raison d'une crise dans les relations bilatérales entre Moscou et Ankara.

Le gazoduc Turkish Stream doit relier la Russie à la partie européenne de la Turquie et à la frontière grecque par le fond de la mer Noire. Le tronçon sous-marin du pipeline sera long d'environ 910 km. Le coût du projet était initialement évalué à 11,4 milliards d'euros.

