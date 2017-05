Les Français préfèrent Poutine à Trump

Selon le sondage téléphonique réalisé par l'Université Suffolk aux États-Unis entre le 28 avril et 2 mai auprès de plus d'un millier de Français, un interrogé sur cinq a un avis favorable sur Vladimir Poutine. En revanche, le Président américain s'avère être le plus impopulaire des cinq dirigeants mondiaux proposés dans le sondage.

Angela Merkel, la chancelière allemande, se trouve en tête du sondage en question. Il fait état de 70 % d'opinions favorables. Deux autres leaders, le Président chinois Xi Jinping ainsi que son homologue du Royaume-Uni Theresa May «empochent» 40 % chacun.

L'ancien dirigeant américain Barack Obama a affiché, au contraire de son successeur Donald Trump, une popularité sans précèdent auprès des Français, soit 90 %.

Les Français se sont montrés assez critiques envers les hommes politiques de leur propre pays. Le dernier de la classe, avec 71 % d'opinions négatives, est le Président de la République François Hollande.

Les deux candidats à l'élection présidentielle, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, ne sont pas non plus très appréciés par les interrogés, 52 % et 69 % des sondés n'étant pas satisfaits de leurs activités respectivement.

