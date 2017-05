Trump-Russie: l'auteur du «dossier» avoue ne pas avoir vérifié toutes les données

L'ancien agent du service de renseignement extérieur britannique Christopher Steele, qui est l'auteur du rapport sur les liens présumés du dirigeant américain Donald Trump avec la Russie publié par BuzzFeed, a fait une déclaration inattendue. Selon l'ex-agent du MI6, toutes les données de ce dossier n'ont pas été dûment examinées, a annoncé la chaîne américaine CNN.

Dans une des 16 notes faisant partie du dossier en question, M. Steele avoue que les données transmises aux services de renseignement des États-Unis et du Royaume-Uni « nécessitaient une analyse, une investigation plus profonde et une vérification ».

En outre, l'auteur a indiqué que les documents n'étaient pas destinés à être publiés avec un accès libre.

Début janvier, des médias ont diffusé l'information affirmant que certains « agents russes » disposeraient d'informations compromettantes pour Donald Trump.

Plus tard, il a été révélé que le rapport émanait de Christopher Steele qui, après son départ du MI6, avait fondé la société Orbis Business, spécialisée dans les enquêtes et la sécurité.

Le Président américain a plusieurs fois démenti les informations contenues dans le rapport de Steele en déclarant ne pas être lié à la Russie et n'ayant aucun contact avec les autorités russes.

