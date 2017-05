Nazis ou extraterrestres? La Pologne s’enfonce dans le révisionnisme historique

© Fotolia/ Serkat Photography Pologne: les noms des agents secrets sont désormais dans le domaine public

Qui a libéré la Pologne des nazis? Tout le monde sait que ce sont les soldats de l'Armée rouge. Pourtant, cette vérité historique n'est pas à la mode en Pologne. Le Sénat polonais a récemment adopté des amendements à la loi interdisant la propagande du communisme et du totalitarisme. Dans sa nouvelle version, la loi autorise le démantèlement des sites de commémoration en l'honneur des soldats soviétiques qui se trouvent en dehors des cimetières.

En commentant cette loi lors de son briefing à Sébastopol, en Crimée, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova a déclaré que le peuple polonais devait se rendre compte des conséquences qu'un tel révisionnisme historique pourrait avoir dans le futur.

« J'ai une question à poser aux citoyens ordinaires de la Pologne. Vous n'avez pas peur que dans cinq, sept ou dix ans, vos enfants aillent lire dans des manuels d'histoire que ce sont les extraterrestres qui ont libéré Varsovie et la Pologne des nazis ? Vous y êtes prêts ? En tout cas, il semble que cela puisse être possible », a indiqué la diplomate.

Maria Zakharova a également remarqué que les autorités polonaises, cherchant à imposer une seule vision de l'histoire, agissaient d'une manière propre au totalitarisme contre lequel elles entendent lutter.

« Il est évident que cette initiative est basée sur l'idéologie par laquelle on impose à la société polonaise une vision qui a peu en commun avec la vérité historique. Dans sa lutte contre le totalitarisme, les autorités polonaises pratiquent elles-mêmes des méthodes restrictives et nient non seulement l'exploit de l'Armée rouge, mais aussi sa propre histoire d'après-guerre », a-t-elle déclaré.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »