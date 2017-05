Nigel Farage: «Si Marine Le Pen perd cette année, elle gagnera en 2022»

La candidate du Front national Marine Le Pen aspire à des relations positives avec le Royaume-Uni et elle est enthousiaste à l'idée d'un traité de commerce bilatéral conclu entre les deux pays à l'avenir, ce qui serait avantageux pour le gouvernement britannique, a déclaré Nigel Farage, ex-leader du Parti pour l'indépendance du Royaume-Uni (UKIP) et inspirateur principal de la sortie du pays de l'Union européenne.

« J'ai récemment interviewé Le Pen sur la radio LBC. Elle s'est montrée adulte à propos du commerce post-Brexit. Si Macron gagne, tous les Anglais subiront un traitement avilissant et devront faire face aux demandes irraisonnables faites par Juncker et sa nouvelle équipe », a souligné Nigel Farage.

Et d'ajouter que la victoire de Marine Le Pen à l'élection présidentielle donnerait à la Commission européenne un mal de crâne encore plus fort que le Brexit. C'est pourquoi, selon M. Farage, la Commission européenne soutient ouvertement Emmanuel Macron.

En outre, il a fait savoir qu'au début le FN ne lui plaisait guère.

« J'ai dit à Marine qu'elle aurait besoin de changements fondamentaux si elle voulait que je collabore avec elle. Et dans les années qui ont suivi je l'ai observée, je l'ai rencontrée et je lui ai parlé. Je lui ai dit qu'elle avait réussi beaucoup de changements et qu'elle avait su métamorphoser l'image de son parti. Et le changement le plus important c'était de se débarrasser de l'image de son père », a expliqué M. Farage.

D'après lui, « c'est toujours monstrueux » d'être jugé par les activités de son père — une accusation toujours faite par certains aujourd'hui. Et si le nom de Marine Le Pen n'était pas celui-ci, elle pourrait être en tête des sondages aujourd'hui.

« Rien de ce qu'elle dit dans sa campagne présidentielle ne me semble irraisonnable ou extrême. Et si Marine Le Pen perd le 7 mai, elle gagnera l'élection en 2022 », a-t-il conclu.

