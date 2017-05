L’armée syrienne reprend quatre positions stratégiques à l’est de Palmyre

Quatre positions stratégiques sont repassées sous contrôle de l'armée syrienne à l'Est de Palmyre, a annoncé l'agence de presse syrienne SANA. Une source militaire a déclaré à l'agence que des unités de l'armée syrienne appuyées par des alliés avaient repris le contrôle de quatre positions d'une importance stratégique à l'ouest de la réserve naturelle de Tleila, dans la banlieue Est de Palmyre.

© AP Photo/ Omar Sanadiki Les militaires russes ont déminé les deux tiers de Palmyre

En outre, dans la ville et la province de Deir ez-Zor, l'aviation syrienne a attaqué des positions terroristes dans le quartier de Rassafa, dans la périphérie de Maqaber, à Tharda et à Maamel, ce qui a causé d'importantes pertes aux djihadistes.

Les forces gouvernementales syriennes, appuyées par l'aviation russe, ont complètement libéré Palmyre et sa cité antique le 2 mars dernier. L'assaut de la ville a duré moins de 24 heures.

Le 18 mars, les spécialistes russes ont commencé le déminage de la partie historique de la « Perle du désert » et des quartiers résidentiels. Les experts du Centre international de déminage doivent déminer à Palmyre une superficie d'environ 1 500 hectares et en un mois ils ont effectué leur mission à plus de 70 %.

