La Chambre des représentants US vote contre l’Obamacare

La décision de rejeter l'Obamacare, la réforme principale de l'ex-Président américain Barack Obama dans le domaine de la protection de la santé, a été soutenue par 217 députés de la Chambre des représentants du Congrès américain, soit le nombre minimal requis plus une voix.

Commentant le vote à la Chambre des représentants, le Président américain Donald Trump s'est déclaré persuadé que la décision serait adoptée au Sénat. Il a qualifié la réforme réalisée par l'administration de Barack Obama de catastrophique.

Le nouveau programme est chargé de renforcer la concurrence sur le marché de la protection de la santé et de baisser les prix restant très élevés dans le pays par rapport à l'échelle mondiale. Les républicains américains estiment que la réforme de Barack Obama n'a pas atteint ses objectifs et n'a fait que réduire l'accès de la population au système de protection de la santé.

L'annulation de la loi de 2010 sur la protection de la santé était parmi les promesses principales de Donald Trump lors de sa campagne en vue de l'élection présidentielle américaine de novembre 2016.

