La Maison-Blanche dévoile l’agenda international de Donald Trump

Le Président américain Donald Trump se rendra en Arabie saoudite afin d'unir les pays de la région autour de la lutte antiterroriste, a déclaré aux journalistes un représentant de haut niveau de la Maison-Blanche.

« C'est un bon endroit pour commencer », a ajouté le représentant.

© REUTERS/ Jonathan Ernst Trump taclé par Clinton pour sa diplomatie via Twitter

Donald Trump envisage également d'évoquer la lutte contre le financement du terrorisme.

« C'est une rencontre vraiment historique en Arabie saoudite avec les leaders de l'ensemble du monde musulman. L'Arabie saoudite est le gardien de deux des lieux les plus saints de l'islam et c'est là que nous commencerons, avec nos alliés musulmans, à créer de nouveaux fondements pour la coopération et le soutien dans la lutte contre l'extrémisme, le terrorisme et la violence », a déclaré Donald Trump dans son discours tenu dans le Jardin rose de la Maison-Blanche.

Selon le Président américain, Washington n'a pas d'intention de dicter sa volonté aux autres pays. Donald Trump signale qu'au lieu de ça, son pays compte former une coalition basée sur le partenariat.

Le Président américain s'apprête également à se rendre en Israël et Vatican.

