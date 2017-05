Les échanges commerciaux germano-russes en plein essor en dépit des sanctions

© AFP 2017 Gregor Fischer Allemagne: un officier soupçonné de préparer un attentat

Les entreprises allemandes basées en Russie constatent une amélioration sensible des relations économiques entre l'Allemagne et la Russie, ce que confirment par ailleurs les données les plus récentes de la Chambre de Commerce germano-russe (AHK), écrit le journal Die Zeit

Ainsi, le commerce de marchandises entre les deux pays a augmenté de 43 % dans les deux premiers mois de l'année pour atteindre 6,7 milliards d'euro, ce qui constitue une dynamique positive par rapport à l'année précédente.

Les chiffres de l'Office fédéral de la statistique diffèrent de ceux de l'AHK, mais révèlent néanmoins une évolution nettement positive: une croissance de 37,3 % sur fond de 9,5 milliards d'euros de profit.

D'après l'AHK, l'essor économique actuel relève entre autres des cours élevés du pétrole, grâce auxquels les exportations russes ont repris leur courbe ascendante, et l'économie du pays s'est progressivement stabilisée après deux années successives de récession. Aussi, certains experts tablent cette année sur une croissance économique de plus de 1 %.

Rappelons que le régime des sanctions antirusses puise ses racines dans le rattachement de la Crimée et de Sébastopol à la Russie, suite à un référendum qui s'est tenu en mars 2014, où plus de 90 % des habitants ont voté pour le rattachement à la Russie.

La Russie a riposté en frappant d'embargo, en août 2014, plusieurs denrées alimentaires, notamment les produits laitiers, la viande, les fruits et légumes en provenance de l'UE, du Canada, d'Australie et de Norvège. Le 15 décembre, l'UE a prolongé de 6 mois les sanctions contre la Russie. Peu avant de quitter son poste, le Président sortant américain Barack Obama les a également prolongées jusqu'en mars 2018.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »