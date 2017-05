«La Russie peut prouver que l’attaque chimique à Idlib est une provocation»

La Russie détient des preuves tangibles que les événements à Khan Cheikhoun n'étaient que des provocations, a déclaré Aleksandr Lavrentiev, envoyé spécial du Président russe et chef de la délégation russe aux négociations d'Astana.

« C'est une pure provocation de la part des personnes et des institutions qui ne sont pas intéressées à rétablir la paix en Syrie. Mais malheureusement, toutes nos explications, nos arguments, nos tentatives pour prouver quoi que ce soit sont vains en raison de l'incompréhension de l'Occident », a indiqué l'envoyé, tout en soulignant que la Russie n'allait pas jeter l'éponge et tenterait de faire fléchir la position des pays occidentaux.

© AP Photo/ Peter Dejong Russie et Iran présentent à l’OIAC un nouveau projet sur l’attaque chimique à Idlib

Mardi 4 avril, une frappe aérienne sur la ville de Khan Cheikhoun dans la province d'Idlib, en Syrie, a été suivie par l'intoxication aux produits chimiques de nombreux habitants.

Des sources locales proches de l'opposition imputent la responsabilité aux forces gouvernementales syriennes. Celles-ci rejettent ces accusations et expliquent que le bombardement aérien sur Khan Cheikhoun a touché un entrepôt d'armes chimiques de groupes terroristes, dont les agents actifs ont alors contaminé la population.

Les États-Unis ont effectué, dans la nuit du 6 au 7 avril, une frappe de missiles contre la Syrie, accusant le gouvernement de Bachar el-Assad d'avoir eu recours à des armes chimiques à Khan Cheikhoun, où, selon des sources locales proches de l'opposition, une attaque aurait fait 80 morts et 200 blessés. La Russie a critiqué la démarche de Washington et a réclamé des preuves de l'implication de Damas dans cette attaque présumée.

Les autorités russes demandent une enquête impartiale sur cette affaire, avec l'implication de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC). En l'absence d'une telle enquête, l'origine de l'intoxication aux produits chimiques des habitants de Khan Cheikhoun reste donc controversée.

