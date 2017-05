Contrôle US sur les ports russes, pourquoi c'est absurde

Un contrôle américain sur les ports russes étant en contradiction avec la sécurité internationale, pas un seul navire étasunien ne sera pas admis dans les eaux territoriales de la Russie, a déclaré Andrei Krassov, premier vice-président du Comité de la Défense à la Douma.

Selon des experts interrogés par l'agence Sputnik, les États-Unis ne pourront pas contrôler les ports de l'Extrême-Orient russe, alors que l'adoption d'un document ad hoc par la Chambre des représentants du Congrès américain ne constitue qu'une démarche politique.

Jeudi, la Chambre des représentants du Congrès américain a adopté un projet de loi contenant une norme selon laquelle l'administration américaine pourrait surveiller de près les ports russes de Vladivostok, de Nakhodka et de Vanino, dans le cadre du respect des sanctions imposées à la Corée du Nord. Le projet de la loi doit être approuvé par les sénateurs avant d'être soumis au président américain.

Alexandre Latkine, directeur de l'Institut russe d'Économie et d'affaires internationales, a déclaré à Sputnik que l'idée de contrôler les ports était absurde.

« Comment les États-Unis pourront-ils contrôler le fonctionnement de nos ports? Si les États-Unis avaient un pourcentage d'actions des ports, alors, on pourrait supposer que c'est possible. Mais actuellement, à ce que je sache, tous les actionnaires sont des Russes. C'est une démarche politique de la part des États-Unis. Pour contrôler nos ports, les États-Unis ne disposent d'aucun fondement économique et juridique », a souligné l'expert.

L'objectif principal du projet de loi américain est le contrôle du respect des résolutions du Conseil de sécurité de l'Onu, qui limitent les liens commerciaux de la Corée du Nord avec les autres pays et interdisent de passer à Pyongyang des armes, des avions, des missiles ainsi que des technologies militaires.

