«Un complot vicieux»: Pyongyang accuse la CIA et Séoul de vouloir tuer Kim Jong-un

Pyongyang a accusé vendredi la CIA d'avoir ourdi un complot pour assassiner le leader nord-coréen Kim Jong-un, est indiqué dans un communiqué diffusé par l'agence officielle KCNA.

Selon le ministère nord-coréen de la Sécurité de l'État, la CIA et les renseignements sud-coréens ont préparé « un complot vicieux » impliquant des « substances biochimiques » pour assassiner le dirigeant nord-coréen lors de cérémonies à Pyongyang.

Le ministère a expliqué, cité par l'AFP, que l'assassinat avec des substances chimiques représentait « la meilleure des méthodes » parce qu'elle n'impliquait pas de « s'approcher de la cible », générant des résultats mortels en six à 12 mois.

Pourtant, aucune précision n'est donnée sur la façon dont ce complot aurait été déjoué.

L'accusation de complot survient au moment la tension monte sur la péninsule coréenne, provoquée par l'intensification des essais de missiles par la Corée du Nord et par les déclarations du Président américain Donald Trump, qui se dit prêt à régler seul, et au besoin par la force, la question nord-coréenne.

Certains experts considèrent que la Corée du Nord est sur le point de réaliser un sixième essai nucléaire.

