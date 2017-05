Sénateur russe: le contrôle US sur des ports russes signifierait une déclaration de guerre

Un projet de loi voté hier par la Chambre des représentants des États-Unis destiné à couper les sources du financement de la Corée du Nord porte une sérieuse atteinte à la souveraineté de la Russie, affirme le sénateur russe Konstantin Kossatchev.

« J'espère que ce projet de loi ne sera jamais adopté, car il prévoit un scénario militaire avec inspection forcée de tous les bateaux par les navires américains », a-t-il indiqué, commentant l'initiative américaine de contrôler l'observation du régime de sanctions contre Pyongyang dans les ports étrangers.

« Un scénario de ce type dépasse l'entendement, car il signifie une déclaration de guerre », a poursuivi le sénateur, ajoutant que le projet de loi contredisait le droit international.

Selon M. Kossatchev, « aucun pays du monde ni organisation internationale, encore moins l'Onu, n'a donné aux États-Unis de manat pour contrôler la réalisation d'une quelconque résolution du Conseil de sécurité de l'Onu », a indiqué M. Kossatchev.

Le sénateur russe estime également que la « nouvelle manœuvre » des législateurs américains n'a rien de nouveau, car ils cherchent ainsi à « instaurer la supériorité de leur législation au-dessus des normes internationales », ce qui porte atteinte au droit international.

Le texte adopté par la Chambre requiert de l'administration de Donald Trump qu'elle présente tous les cinq ans un rapport concernant les ports et les aéroports qui « violent les résolutions du Conseil de sécurité de l'Onu à l'égard de la Corée du Nord. » Le document cite entre autres plusieurs ports et aéroports situés en Chine, en Iran, en Syrie ainsi que les ports russes de Vladivostok, de Nakhodka et de Vanino, et a pour but, selon Washington, de contrôler le respect de la résolution de l'Onu visant à limiter le commerce avec Pyongyang.

Le projet de loi ayant été approuvé par 419 voix contre 1, il doit désormais être examiné au Sénat, la chambre haute du Congrès.

