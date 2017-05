Bagdad: les troupes US devront quitter l'Irak après l'opération contre Daech

Le Premier ministre irakien, Haïder Al-Abadi, a déclaré que les unités de combat américaines ne resteraient pas dans le pays, une fois l'opération contre Daech terminée, annonce l'agence Associated Press.

Se référant à des fonctionnaires sous couvert d'anonymat, l'agence avait auparavant annoncé que le Premier ministre irakien négociait avec l'administration de Donad Trump la présence du contingent américain après la fin de l'opération contre Daech. Certains militaires américains devaient rester à titre de conseillers chargés d'aider les forces armées irakiennes à se tenir prêtes à « toute menace à la sécurité ».

© AFP 2017 Aris Messinis 600.000 personnes ont fui leur foyer sur fond d'opération de Mossoul

Actuellement, l'armée irakienne et la coalition internationale dirigée par les États-Unis mènent une opération pour libérer la ville de Mossoul. En mars dernier, les forces gouvernementales ont annoncé avoir complètement encerclé Mossoul et coupé les liens des djihadistes avec leurs coreligionnaires syriens.

L'armée irakienne a annoncé qu'elle avait repris le contrôle de deux tiers de la ville.

