La situation humanitaire dans le Donbass suscite de nombreuses préoccupations. La station de filtrage d'eau de la République populaire de Donetsk (RPD) s'est retrouvée privée d'électricité suite à un pilonnage durant des combats, annonce la chaîne Rossïa 24.

La situation n'est pas moins compliquée dans une autre ville importante du Donbass, Lougansk. L'approvisionnement en eau de la ville a été coupé par Kiev. Selon la version officielle, la coupure aurait été appliquée en réponse à des impayés. Or, les autorités de la République populaire de Lougansk (RPL) se disent de leur côté prêtes à rembourser la dette, mais Kiev refuse de négocier et bloque toutes les tentatives de trouver une solution.

Ce n'est pas la première fois que plusieurs villes du Donbass restent privée d'eau. Des coupures ont eu lieu en janvier et en mars, mais cette fois le problème a touché les habitants de six villes en même temps, dont Antratsite, Krasnyï Loutch et Perevalsk. Des spécialistes ont procédé à des travaux destinés à modifier le régime de l'approvisionnement en eau ainsi qu'à sa redistribution dans le réseau.

Ces dernières 24 heures, le territoire de la République populaire de Lougansk a été pilonné trois fois depuis les positions ukrainiennes. Plusieurs localités se sont retrouvées sous le feu, a-t-on fait savoir au ministère de la Défense de la République. L'offensive ukrainienne n'a pas fait de victimes parmi les civils.

