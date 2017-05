Hillary Clinton à l’origine d’un nouveau groupe pour contrer la politique de Trump

L'ex-candidate à la présidence américaine, Hillary Clinton, compte créer un nouveau groupe politique qui financera les organisations opposées à la politique du Président Donald Trump, écrit le journal Politico, citant ses propres sources.

D'après le journal, Mme Clinton aurait rencontré ces dernières semaines des donateurs et investisseurs potentiels et embauché des employés pour le futur groupe, y compris en vue de former le conseil d'administration.

Si tout va comme prévu, ce groupe nommé Onward Together commencera à opérer d'ici une semaine. Pour le moment, le porte-parole de l'organisation s'abstient de tout commentaire.

Hillary Clinton a estimé mardi que l'intervention tardive de James Comey dans la campagne, ainsi que la publication par WikiLeaks de courriels du président de son équipe de campagne John Podesta l'avaient privée de la victoire.

Le FBI a annoncé que l'enquête avait été refermée quelques jours seulement après avoir été rouverte et confirmé qu'il ne recommandait pas l'ouverture de poursuites contre l'ancienne secrétaire d'État, mais les démocrates considèrent que les dégâts étaient déjà faits.

Les sénateurs ont demandé à James Comey pourquoi il avait communiqué sur l'enquête visant Hillary Clinton et non sur celle portant sur de possibles relations entre Donald Trump et son entourage et des « agents russes », qui avait lieu pourtant au même moment.

Le directeur du FBI s'est justifié en expliquant que l'enquête sur Trump n'en était qu'à ses débuts et qu'elle était encore à ce stade classée secret.

