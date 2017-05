Lavrov: «Daech ne veut pas se rendre, mais nous en viendrons à bout»

© Sputnik. Mike Corder Daech cherche à créer son propre réseau social, selon Europol

Sergueï Lavrov se déclare convaincu que la victoire sur le groupe terroriste Daech est inévitable.

« Malheureusement, Daech ne vient pas de débarquer au Proche-Orient et en Afrique du nord et ne veut pas se rendre pour le moment, mais il est clair que nous en viendrons à bout », a martelé le ministre russe.

De même, en mars dernier, il a souligné que les actions de la Russie, de l'Iran et de la Turquie en Syrie avaient abouti à réduire le territoire contrôlé par les combattants de Daech.

Sergueï Roudskoï, chef du commandement opérationnel principal de l'État-major général des Forces armées russes, a également fait savoir que depuis le début de l'opération militaire en Syrie, les Forces aérospatiales russes ont fait plus de 23 000 sorties et ont effectué 77 000 frappes aériennes sur des positions des djihadistes, ce qui dépasse de quatre fois le nombre de frappes effectuées par la coalition occidentale anti-Daech menée par les États-Unis.



Au total, au cours d'une opération mise en place sur le territoire syrien par la Fédération de Russie, le gouvernement a repris le contrôle sur 695 localités et sur plus de 14 000 km carrés de territoire, permettant ainsi à près de 108 000 de réfugiés de regagner leurs domiciles.

