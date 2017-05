État-major russe: le mémorandum syrien ne signifie pas la fin de la lutte antiterroriste

Le mémorandum signé stipule la création de zones de désescalade en Syrie. Le chef du Commandement opérationnel principal de l'État-major des Forces armées russes Sergueï Roudskoï souligne que ce document n'annule pas la lutte contre les groupes terroristes Daech et Front al-Nosra.

Ministère de la Défense Le mémorandum sur quatre zones de sécurité en Syrie est adopté à Astana

La réalisation du mémorandum sur les zones de désescalade en Syrie permettra d'arrêter de facto la guerre civile dans le pays, a déclaré le ministre adjoint russe de la Défense Alexandre Fomine.

« L'application du mémorandum permettra de stopper les combats entre les parties en conflit et d'arrêter de facto la guerre civile en Syrie. C'est pourquoi le document a une importance particulière pour le règlement politique dans la République arabe syrienne », a-t-il signalé.

L'État-major des Forces armées russes précise que près de 42 000 terroristes se trouvent dans les quatre zones de désescalade en Syrie, dont 15 000, le nombre le plus élevé, au sud du pays.

Lors d'un nouveau tour des négociations internationales à Astana, les représentants de la Russie, de l'Iran et de la Turquie, pays garants de la trêve en Syrie ont signé un mémorandum sur la création de quatre zones de désescalade en Syrie incluant la province d'Idlib et sept autres régions. Selon le mémorandum, tous les affrontements entre les forces gouvernementales et les groupes armés y seront stoppés à partir du 6 mai.

