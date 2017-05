État-major russe: un kamikaze avec 10 kg d’explosifs désarmé près de la frontière syrienne

D'après le chef d'État-major de l'armée russe Sergueï Roudskoï, lors de l'acheminement du convoi humanitaire organisé par l'Onu, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) ainsi que le Croissant-Rouge arabe syrien, qui se dirigeait vers la Ghouta orientale, à l'est de Damas, un kamikaze a été arrêté par les militaires russes.

« Au moment où le convoi humanitaire était en train de passer par le point de contrôle sur la ligne de délimitation des frontières, un kamikaze a été découvert, désarmé et transmis aux services de sécurité syriens par les militaires russe avec 10 kg d'explosifs et des grenades », a déclaré M. Roudskoï.

Et d'ajouter que le convoi humanitaire composé de 51 camions avec des produits alimentaires et des médicaments était notamment escorté par une division de la police militaire des Forces armées russes. Quatre véhicules aériens sans pilotes surveillent le point de contrôle à titre permanent.

