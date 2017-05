Syrie: l’aviation russe n’opère plus dans les «zones de désescalade» depuis le 1er mai

Depuis 4 jours, l'aviation russe a suspendu ses vols dans les régions classées comme « zone de désescalade » par le mémorandum adopté à Astana, a annoncé ce vendredi le chef du Commandement opérationnel principal de l'état-major des Forces armées russes Sergueï Roudskoï.

« À partir du 1er mai, minuit, les sorties de l'aviation russe dans les zones de désescalade définies par le mémorandum ont été suspendues », a-t-il indiqué.

© AFP 2017 George Ourfalian État-major russe: le mémorandum syrien ne signifie pas la fin de la lutte antiterroriste

Selon M. Roudskoï, suite à la signature du document, qui prévoit la mise en place de zones de désescalade en Syrie, le travail des forces aérospatiales russes sera destiné à appuyer l'offensive à l'est de Palmyre en vue de libérer la ville de Deir ez-Zor.

M. Roudskoï a également indiqué que la signature du mémorandum sur la création des zones de désescalade en Syrie ne signifiait pas la fin de la lutte contre les groupes terroristes Daech et Front al-Nosra.

Les négociations tenues cette semaine dans la capitale kazakhe, Astana, ont débouché sur la signature d'un accord portant la création de quatre zones de sécurité en Syrie. Selon le projet du document final, les pays-garants de la trêve en Syrie, dans le cadre du projet concernant la création des zones de désescalade, s'engagent à créer, dans une période de cinq jours après la signature du mémorandum, un groupe de travail pour le mettre en œuvre. Le mémorandum entrera en vigueur le 6 mai à minuit.

