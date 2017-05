La Défense russe qualifie de positive la position US sur les zones de désescalade en Syrie

Le fait que les États-Unis aient salué la création des zones de désescalade en Syrie a un impact positif sur l'amélioration de la situation dans le pays, a déclaré Alexandre Fomine, ministre adjoint russe de la Défense.

« Les États-Unis ont joué un rôle positif dans la création des zones de désescalade, en saluant les mesures prises pour réduire la violence en Syrie, améliorer la situation humanitaire et créer les conditions d'un règlement politique du conflit », a-t-il souligné.

La Russie, l'Iran et la Turquie ont adopté jeudi à Astana, au Kazakhstan, le projet russe pour la Syrie visant à créer des zones sécurisées afin d'instaurer une trêve durable dans plusieurs régions. Les chefs des délégations des trois pays, parrains des pourparlers de paix qui se tenaient pendant deux jours au Kazakhstan, ont signé un mémorandum sur la création de zones de désescalade en Syrie.

Les territoires concernés seront doublés de zones d'exclusion aérienne, « à condition qu'il n'y ait aucune activité militaire dans ces zones », selon Vladimir Poutine.

Antonio Guterres, le secrétaire général de l'Onu, s'est dit jeudi « encouragé » par l'accord conclu et « a salué l'engagement à mettre fin à l'utilisation de toutes les armes, particulièrement les moyens aériens » et la promesse de livrer de l'aide humanitaire aux zones concernées, selon son porte-parole.

