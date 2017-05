Al Kabun: l’armée syrienne détruit des tunnels stratégiques pour les djihadistes

Dernièrement, les troupes syriennes avancent sans relâche sur le territoire d'Al Kabun, à l'est de Damas. Les principaux tunnels activement utilisés par les groupes terroristes ont été détruits, a fait savoir à Sputnik une source du haut commandement.

« La semaine dernière, des groupements d'infanterie d'élite ont repris contrôle du bâtiment "koweïtien", les bureaux de la compagnie électrique ainsi que de plusieurs autres édifices. Lors de l'opération beaucoup de terroristes ont été faits prisonniers et certains tunnels souterrains, utilisés par Daech, ont été détruits », a annoncé la source.

D'après ce haut gradé, l'armée porte son attention sur la destruction des passages souterrains, d'une importance stratégique. Le tunnel entre al Kabun et Arbeen était utilisé par Daech pour acheminer des équipements militaires, celui entre al Kabun et Ghouta pour procéder à des livraisons de munitions de guerre et d'armement, le troisième tunnel, se trouvant entre al Kabun et Barze était nécessaire au commerce. Les troupes gouvernementales avaient détruit l'ensemble de ces tunnels.

© Photo. Ministère russe de la Défense 3.000 camions-citernes des terroristes et 200 sites pétroliers détruits par la Russie

Selon la source, l'infanterie syrienne mène actuellement des combats au sol et en sous-sol, mais afin de libérer entièrement al Kabun, une opération en trois étapes serait nécessaire.

Tout d'abord, une massive préparation d'artillerie lourde sur les territoires contrôlés par des terroristes doit permettre de détruire les obstacles et les défenses en béton, ainsi que certains bâtiments. Puis viendra le tour du génie d'ouvrir la voie, avant l'assaut final de l'infanterie.

