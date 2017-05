Mémorandum syrien: l’Onu, les USA et l’Arabie saoudite apportent leur soutien

Tous les acteurs intéressés ont apporté leur soutien à la signature du mémorandum sur les zones de désescalade en Syrie, notamment l'Onu, les États-Unis et l'Arabie saoudite, ce qui représente une garantie de son application, a déclaré Alexandre Fomine, le ministre adjoint russe de la Défense.

« Les États-Unis ont joué un rôle positif à propos de la création des zones de désescalade en soutenant ces actions pour réduire les violences en Syrie, améliorer la situation humanitaire et créer des conditions pour un règlement politique du conflit », a-t-il indiqué.

État-major russe: le mémorandum syrien ne signifie pas la fin de la lutte antiterroriste

Selon Alexandre Fomine, la position constructive de l'Iran et de la Turquie, qui ont soutenu l'idée de renforcer le régime de cessez-le-feu, a joué un rôle important dans la préparation opérationnelle du mémorandum.

Lors d'un nouveau tour de négociations internationales à Astana, les représentants de la Russie, de l'Iran et de la Turquie, pays garants de la trêve en Syrie, ont signé un mémorandum sur la création de quatre zones de désescalade en Syrie, incluant la province d'Idlib et sept autres régions. Selon ce mémorandum, tous les affrontements entre les forces gouvernementales et les groupes armés y seront stoppés à partir du 6 mai.

