Achat de S-400 russes par la Turquie: l’éloignement de l’Otan en perspective

Quant aux relations bilatérales entre la Russie et la Turquie, leur état actuel n'est ni trop mauvais, ni trop bon, a estimé dans un entretien avec Sputnik le journaliste turc Cenk Başlamış, spécialistes de la Russie et des rapports russo-turcs.

« Il reste des questions à régler, mais, compte tenu des déclarations faites, il y a tout lieu de penser que la situation est meilleure qu'auparavant », a déclaré l'interlocuteur de l'agence.

Et de rappeler la décision de créer quatre zones de sécurité en Syrie visant à instaurer le cessez-le-feu, à faire baisser la tension et prévenir les affrontements.

« Il se peut que pour la Turquie, la question concernant l'acquisition de systèmes de défense antiaérienne S-400 compte plus que la Syrie. Quoi qu'il en soit, si Ankara achète des S-400 à la Russie, cela signifiera un grand changement dans la politique extérieure turque. Cela pourrait même marquer le début de l'éloignement du pays de l'Otan », a souligné l'expert.

© Sputnik. Mikhail Mokrushin S-400: la Turquie fait le point sur les négociations avec la Russie

Bien des analystes supposent par ailleurs que la Turquie commence à envisager une alternative à l'Otan et montre ainsi son intention de se rapprocher de la Russie sur la scène internationale.

