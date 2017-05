Trump signe un décret interdisant le transfert des détenus de Guantanamo

L'interdiction de transférer les détenus de la prison de Guantanamo sur le territoire américain et dans tout autre pays est présente dans les amendements au budget fédéral américain de 2017, apprend-on d'une déclaration spéciale du Président américain diffusée par le service de presse de la Maison-Blanche.

© AFP 2017 CHANTAL VALERY Trump veut donner une seconde vie à Guantanamo

La prison de Guantanamo a été ouverte par Washington sur le territoire d'une base militaire à Cuba en 2002 pour y détenir des terroristes.

La fermeture de cette institution pénitentiaire était une des promesses principales de Barack Obama lors de sa première campagne présidentielle en 2008. Fin décembre 2016, malgré le refus du Congrès américain de financer la fermeture de Guantanamo en 2017, Barack Obama a déclaré qu'il continuerait le tranfert des prisonniers dans d'autres pays jusqu'à la fin de son mandat.

Le Président américain Donald Trump a plusieurs fois signalé qu'il ne soutenait pas l'idée de fermer la prison de Guantanamo, car, selon lui, le transfert des détenus menacerait la sécurité de son pays.

