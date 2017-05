Ankara dit «non» à la demande de lever le blocage de Wikipédia

En réponse à un recours déposé par la fondation Wikimédia, le tribunal d'Ankara a refusé de débloquer l'encyclopédie en ligne Wikipédia, la plus consultée au monde, qui a été « paralysée » par les autorités turques il y une semaine.

© AP Photo/ Petros Karadjias Les autorités turques expliquent leur décision de bloquer Wikipédia

L'agence Anadolu a indiqué que selon le gouvernement turc, Wikipédia avait été bloquée parce qu'« au lieu de contribuer à la lutte antiterroriste, elle fait partie de la campagne cherchant à dégrader l'image de la Turquie sur la scène internationale » et, en particulier, a refusé de supprimer des textes « sur les liens prétendus d'Ankara avec les organisations terroristes ».

Selon l'agence, qui se réfère au ministère turc des Transports et des Communications, les responsables de Wikipédia étaient informés « de la nécessité de renoncer à la publication d'informations fausses et injustifiées sur les liens présumés d'Ankara avec des organisations terroristes ».

Mais malgré de multiples avertissements, le portail a refusé de supprimer les textes en question.

