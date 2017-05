Des congressistes US déçus par l’enquête du FBI sur l’«ingérence russe»

© AFP 2017 Ernesto Benavides La soi-disant «ingérence russe» viendra alourdir le budget US

Le directeur du FBI James Comey n'a pas pu satisfaire la curiosité de certains membres du Congrès qui voulaient obtenir plus d'informations sur la prétendue intervention de la Russie dans la présidentielle américaine. Les congressistes n'ont rien appris de neuf à l'issue de son intervention devant le Comité de renseignement du Sénat qui a duré plus deux heures et s'est tenue à huis clos.

Selon CNN, qui se réfère à des sources anonymes, au cours de la réunion, les démocrates ont principalement posé des questions sur les connexions avec la Russie des membres de la campagne électorale de Trump, alors que les républicains se sont demandés qui avait bien pu divulguer aux médias des informations classifiées.

Bien que ni James Comey, ni le patron de la NSA Michael Rogers, qui participé lui aussi à la rencontre, n'aient rien révélé de nouveau, le républicain Mike Conaway et le démocrate Adam Schiff les ont remerciés et se sont dit persuadés que l'enquête donnerait des résultats à l'avenir.

« Nous restons engagés à travailler avec le FBI durant toute la durée de l'enquête, laquelle ne doit négliger aucune piste », ont souligné les congressistes dans une déclaration commune.

Auparavant, les responsables américains avaient accusé la Russie d'avoir mené des cyberattaques sur les systèmes informatiques des organisations politiques américaines afin d'influencer les résultats de l'élection présidentielle. À cet égard, l'administration Obama avait imposé des sanctions contre des personnes physiques et morales russes.

Moscou a nié les accusations, les qualifiant d'infondées. Le président Donald Trump a promis que les autorités procédaient à une nouvelle enquête sur ce sujet. Le comité sur le renseignement de la Chambre des représentants des États-Unis s'en occupe en parallèle.

