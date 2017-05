Jour de la Victoire: le président serbe présente ses félicitations en russe

Le chef du gouvernement et président élu de Serbie Alexandre Vucic a adressé aux Russes ses félicitations anticipées à l'occasion du Jour de la Victoire (9 mai) dans la langue de Pouchkine.

« Le Jour de la Victoire est un des jours les plus importants et vénérés dans toute l'histoire de l'humanité. Le peuple russe a subi les plus grandes pertes parmi tous le peuples dans la Grande Guerre patriotique et cela restera pour toujours un exemple de courage exceptionnel et de patriotisme », a déclaré le chef de l'Etat serbe dans une vidéo diffusée vendredi.

« Le courage des soldats de l'Armée rouge mérite aujourd'hui respect, vénération et mémoire éternelle dans nos cœurs », a-t-il souligné.

« Je suis fier que le peuple serbe, combattant côte à côte avec les autres peuples, ait apporté sa contribution dans la lutte contre le nazisme et obtenu la paix et la liberté. Mes félicitations à la Russie, au peuple russe et à tous les peuples épris de liberté à l'occasion de ce grand jour — le Jour de la Victoire sur le nazisme. Bonne fête du Jour de la Victoire! », a dit le président serbe en russe.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »