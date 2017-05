Venise part en guerre contre le kebab

Les autorités vénitiennes ont interdit d'ouvrir de nouveaux points de vente de kebabs et limité le nombre de magasins de fast-food vendant de la pizza par morceaux, annonce le quotidien Guardian.

La loi interdisant d'ouvrir de nouveaux points de vente de kebabs vise à préserver le patrimoine culturel de la ville.

© AFP 2017 MARCO BERTORELLO Venise: les habitants manifestent contre le tourisme de masse

« Nous voulons limiter les activités incompatibles avec la sauvegarde du patrimoine culturel de la Venise », a déclaré la chef du département du tourisme Paola Mar.

Tous les ans, Venise attire des millions de touristes ce qui génère des effets négatifs. Cela oblige les autorités de prendre des mesures pour sauvegarder le caractère unique et l'identité de la ville.

Auparavant, Vérone et Florence ont pris des mesures similaires visant à limiter les fast-foods.

