Une explosion retentit à Odessa (vidéo)

Une grenade serait à l'origine de l'explosion qui a retendu dans la nuit de vendredi à samedi dans une rue d'Odessa où se trouvent des locaux de groupes nationalistes, à savoir plusieurs Centres des volontaires et l'état-major de « l'Autodéfense d'Odessa », annonce le média local Dumskaya.net.

Bien qu'il n'y ait pas blessé, les fragments ont endommagé les voitures garées dans la cour.

Des enquêteurs sont sur les lieux.

Ce n'est pas la première fois qu'une explosion frappe l'état-major de l'Autodéfense d'Odessa. Le 3 août 2015, une bombe artisanale a explosée dans le bâtiment. La puissance de l'explosion était estimée à 200 grammes d'équivalent de TNT.

