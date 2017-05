Les grandes chaînes US refusent de diffuser les réussites de Trump

© REUTERS/ Jim Lo Scalzo/Pool Donald Trump, 100 jours au pouvoir et déjà 134 procès

La publicité, qui dresse le bilan des 100 premiers jours de la présidence de Donald Trump, n'a pas été au goût de certaines chaînes américaines telles qu'ABC, CBS, NBC et CNN. La vidéo liste non seulement les succès qui ont marqué, selon l'administration Trump, le début de sa présidence, mais accuse certains médias de mentir sur la politique du chef d'État.

Notamment, la vidéo montre cinq présentateurs des chaînes en questions accompagnés de l'inscription « fake news ».

« Apparemment, les médias mainstream sont champions du Premier Amendement [de la Constitution US qui garantit la liberté d'expression, ndlr] que lorsqu'il sert leurs propres opinions politiques », accuse Lara Trump, belle-fille du Président et consultante pour sa campagne, dont les propos ont été cités par Associated Press.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »