Merkel explique comment l’Otan doit dialoguer avec la Russie

Angela Merkel a indiqué que l'Allemagne avait toujours accordé de l'attention à deux points: la volonté des membres de l'Otan de se défendre et en même temps d'avoir un dialogue avec Moscou.

« J'ai toujours trouvé très important de ne pas rompre le fil du dialogue avec la Russie. Ainsi on a pris toutes les mesures pour que l'acte fondamental Russie-Otan continue à être respecté et que le Conseil Russie-Otan se réunisse. J'estime qu'en agissant ainsi, d'un côté en montrant de la puissance et de l'autre en affichant une volonté de dialoguer, nous avons choisi la bonne voie », a déclaré la chancelière allemande.

La vidéo de son intervention a été publiée sur le site officiel du gouvernement fédéral.

© Sputnik. Mikhail Voskresensky Angela Merkel en Russie: une visite controversée

Vladimir Poutine et Angela Merkel ont tenu ce mardi 2 mai une rencontre dans la ville balnéaire russe de Sotchi. Les deux leaders ont passé en revue un large éventail de questions, dont la lutte antiterroriste, la nécessité de poursuivre le travail au format dit de Normandie et les sanctions.

Il s'agissait de la première visite d'Angela Merkel en Russie depuis deux ans.

